Die Obergriesbacher wallfahrten nach Rom zum Papst

Ein vollbesetzter Reisebus der Pfarreiengemeinschaft Obergriesbach brach zu einer Wallfahrt nach Rom unter der Reiseleitung von Pfarrer Tobias Seyfried und Marc Sturm auf. Auf der Hinfahrt wurde der archäologische Park von Otricoli an der historischen Via Flaminia besichtigt. Neben den Höhepunkten der Stadt wie Kolosseum, Spanische Treppe und Piazza Navona wurden alle sieben Hauptkirchen von den Wallfahrern besucht. Bei sonnigem Wetter war auch der Besuch des Klosters Subiaco, Wiege der Benediktinischen Ordensgemeinschaft, hoch in den Albaner Bergen ein Höhepunkt, ebenso der Besuch der Generalaudienz von Papst Franziskus.

