Obergriesbach

12:00 Uhr

Knappe Mehrheit für vier Wohneinheiten in Obergriesbacher Ortsmitte

Plus Schon mehrfach war der Bau von Wohneinheiten an der Schloßstraße in Obergriesbach Thema im Gemeinderat. Nun stimmte das Gremium dafür, aber nur mit knapper Mehrheit.

Von Stefanie Brand

Bereits zum wiederholten Male beschäftigte sich der Gemeinderat von Obergriesbach am Dienstagabend mit der Bebauung eines Grundstücks an der Schloßstraße. Nachdem die ursprünglich eingegangene Bauvoranfrage mit Verweis auf die zu mächtige Bauweise mit Erdgeschoss, Vollgeschoss und Dach abgelehnt worden war, justierten die Antragsteller nach. Bereits in der Sitzung im Februar nickten die Räte die angepasste Bauvoranfrage ab - für ein Erdgeschoss plus Dach oder ein Erdgeschoss plus ein weiteres Geschoss. Nun stand der Bauantrag zur Genehmigung im Ratsgremium an, doch er wich von der Voranfrage ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .