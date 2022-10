Von Eva Karl Faltermeier bis Tobias Christl: Der Herbst im Canada

Der Canada in Obermauerbach präsentiert sein Programm für Oktober und November. Das Spektrum reicht von Kabarett bis Musik. Der Kartenvorverkauf läuft.

Von Kabarett bis Livemusik: Das Spektrum des Programms, das im Oktober und November im Canada in Obermauerbach ( Aichach) läuft, ist gewohnt bunt. Der Vorverkauf läuft. Ein Auftritt ist allerdings schon ausverkauft.

Den Auftakt macht Eva Karl Faltermeier am Donnerstag, 6. Oktober, mit einer exklusiven Vorpremiere ihres neuen Programms mit dem Titel "Taxi.Uhr läuft". Die Kabarettistin geht dabei der Frage nach, wo wir alle abgeholt werden wollen, wohin die Fahrt in unserem Leben geht und was sie uns kostet. Faltermeier, 38, ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder und gelernte Journalistin.

Eva Karl Faltermeier tritt am Donnerstag, 6. Oktober, im Canada in Obermauerbach auf. Foto: Ingo Pertramer





Ein Gastspiel in seiner Heimat gibt Tobias Christl mit seiner Band Wildern am Freitag, 7. Oktober. Christl, ein gebürtiger Inchenhofener, ist ein Sänger, der eine große Wandlungsfähigkeit aufweist. Er ist irgendwo zwischen Indie und Improvisation zu verorten. Gemeinsam mit seiner Band entwickelt er Musik aus der Summe persönlicher Einflüsse und Eindrücke und der Lust, aus diesen etwas Eigenes zu erschaffen. Christl wurde in der Kategorie Sänger national für den Echo Jazz, und mit seiner Band Wildern für den Neuen Deutschen Jazzpreis und den Bremer Jazzpreis nominiert.

Nick Woodland mit Band spielt im Canada-Ballroom

Nick Woodland tritt mit seiner Band am Freitag, 14. Oktober, auf. Das Konzert ist bereits komplett ausverkauft. Der Gitarrenvirtuose weist eine fast 50-jährige Bühnenerfahrung auf. Der vielseitige Musiker stand mit Pop-Größen wie Boney M., Donna Summer, der Punkrock-Band The Clash oder der Jazzikone Herbie Mann im Studio und schrieb Musikgeschichte. In Deutschland kennt man ihn auch als kongenialen Bühnenpartner des bayerischen Musikers und Kabarettisten Georg Ringsgwandl sowie als Bandmitglied von Marius Müller-Westernhagen.

Sara Brandhuber tritt am Donnerstag, 27. Oktober, mit dem Programm "geschneitzt & kampelt" auf. Die Oberbayerin ist bekannt für ihr Talent für Mundartwortakrobatik und bearbeitet Themen wie Wirtshaussterben und Schnittschutzhosen.

Weiherer feiert 20 Jahre Bühnenjubiläum

Der Weiherer gastiert am Freitag, 28. Oktober, mit dem Programm "20 Jahre - Das Bühnenjubiläum". Mit Gitarre, Mundharmonika und ungezügeltem Mundwerk präsentiert er eine unvorbereitete Plauderei mit Toneinlage. Der Weiherer ist irgendwo zwischen Musikkabarett, Liedermacherei, schrulligen Geschichten und Polit-aktivismus angesiedelt. Der Musiker singt Lieder mit viel Engagement.

Die Al Jones Blues Band tritt am Freitag, 4. November, im Canada in Obermauerbach auf. Foto: Lorenz Mair

Die Al Jones Blues Band kommt am Dienstag, 4. November, mit dem aktuellen Tourprogramm im Gepäck. Die Band gilt in Deutschland und in Europa als Maßstab, wenn es um R&B geht. Al Jones hat unter anderem bereits mit Champion Jack Dupree, Willie Mabon und Tommy Tucker gearbeitet.

Kartenvorverkauf: Die Tickets zu allen Veranstaltungen können sowohl online unter www.canada-mauerbach.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen als auch an der Abendkasse erworben werden. Ausgenommen davon ist das Konzert von Nick Woodland, da dieses bereits komplett ausverkauft ist. Der Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um etwa 20.15 Uhr.