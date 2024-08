Drei Generationen einer Familie machen bei Mini-Open-Air gemeinsam Musik

Drei Generationen aus einer Familie, jeweils in einer eigenen Band aktiv, spielten bei einem kleinen „Open-Air“ im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach zusammen. Drei Burkhards machten den Abend möglich: Opa Erwin Burkhard, ein Hollenbacher, als E-Bassist bei den Gent‘s, die die Nostalgie der 1970er- und 1980er-Jahre bedienten. Sohn Jürgen als Gitarrist bei Adrenalin und dessen Tochter Pia, Bassistin bei der Wildwasser-Band, die aktuelle Rockmusik spielten. Drei Generationen, drei Stilrichtungen also.

Für eine Überraschung sorgten die Gent‘s mit Herbert Alber, Martin Neukäufer, Erwin Burkhard, Günter Frick und Rupert Reitberger. Sie hatten vor nahezu 50 Jahren ihre Instrumente vermeintlich für immer beiseitegelegt. Viel änderte sich in den zurückliegenden Jahren. Als die Corona-Pandemie keine Musikauftritte zuließ, kam bei Adrenalin der Gedanke auf, im Freien ein Open-Air zu versuchen – mit Erfolg.

Publikum beim Open-Air in Oberwittelsbach wurde immer mehr

Es kam die eine oder andere Band dazu und das Publikum wurde auch ohne Werbung immer mehr. Jürgen Burkhard fragte bei seinem Vater Erwin an, ob die Gent‘s es nicht noch einmal versuchen könnten. Einiges an Ausrüstung war nicht mehr da, die alten Instrumente waren nicht mehr richtig gängig und bei den Bläsern fehlte der Ansatz. Doch sie wollten es noch einmal wissen.

Sie starteten im weitläufigen Naturgarten von Isabel und Jürgen Burkhard in Oberwittelsbach vor begeistertem Publikum, das alle Altersklassen umfasste. Mit Country-Songs und Südstaaten-Rock wie „Country Roads“ von John Denver aus dem Gründungsjahr der Gent‘s 1971 oder „Have you ever seen the rain“ von Creedence Clearwater Revival wurde die Zeit vor 50 Jahren in Erinnerung gebracht.

Wildwasser-Band wurde erst vor einem Jahr gegründet

Neue Klangfarben steuerten die Gent‘s bei. Kompositionen von Billy Vaughn wie „Sail along sylvry Moon“, „Blue Hawaii“ oder „Capri Fischer“ reihten sich neben Interpreten wie Max Greger, Hugo Strasser und Henry Arland. Mit dem Rocksong „Proud Mary“ von John Forgerty brachte Reitberger mit der Posaune eine Cover-Version ein.

Abwechslung durch eine völlig andere Stilrichtung gelang den jungen Interpreten von Wildwasser. Die Band war vor einem Jahr mit Emil Thiel, Tommy Deißer, Pia Burkhard, die in der Wittelsbacher Realschul-Band E-Bass spielt, und Sängerin Marie Grabmann gegründet worden. Mit schnörkellosen Rock und der Stimme von Marie Grabmann ließ das Quartett aufhorchen.

Open-Air-Abend in Oberwittelsbach lebt von der Improvisation

Nahtlos reihten sich die 1996 gegründeten und in der regionalen Rockszene etablierten Adrenalin-Mitglieder Jürgen Burkhard, Harald Birkmeir, Christian Straller, Ronny Schuster und Sänger Andiy Matthes ein. Sie spielten ihre ganze Routine auch mit eigenen Hits aus. Der Open-Air-Abend lebte von der Improvisation: Neben Bierbänken diente auch mal eine Kiste als Sitzgelegenheit. Getränke gab‘s zum Selbstabholen im Kühlschrank in der Gartenhütte und zum Knabbern brachten Hausherrin Isabel und einige Gäste Passendes mit. (rs)