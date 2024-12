Oberwittelsbacher treffen sich am weihnachtlich geschmückten Maibaum

Die Freiwillige Feuerwehr Oberwittelsbach (Stadt Aichach) hat auch in diesem Jahr wieder alle Oberwittelsbacher sowie Freunde und Gäste zum traditionellen Adventstreffen in die festlich geschmückte Dorfmitte eingeladen. Alle versammelten sich am Lagerfeuer vor dem dekorierten Maibaum, begleitet von besinnlicher weihnachtlicher Blasmusik. Neben selbstgemachtem Glühwein und Kinderpunsch gab es auch Bratwürste und Käsespätzle sowie Waffeln von der Jugendfeuerwehr. Florian Gschwandner, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Oberwittelsbach, betonte, wie wichtig solche Veranstaltungen für das Dorfleben sind.

