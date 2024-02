Kripo fahndet: Sollte ein 55-Jähriger in Odelzhausen getötet werden?

Nach einem Angriff am Dienstagabend schwebt ein Mann aus Odelzhausen in Lebensgefahr. Die Kripo Fürstenfeldbruck fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat am späten Dienstagabend einen 55-Jährigen vor einem Einfamilienhaus in Odelzhausen schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hatte der Odelzhausener gegen 21.50 Uhr sein Haus verlassen, um spazieren zu gehen. Unmittelbar nachdem er ins Freie trat wurde er von einer bislang unbekannten Person angegriffen.

Die Ehefrau des Opfers und ein weiterer Nachbar nahmen laut Polizeibericht Geräusche wahr und beobachteten, wie ein Unbekannter mehrfach auf den Kopf des 55-Jährigen einschlug. Sie verständigten daraufhin über Notruf Polizei und Rettungskräfte. Der Odelzhausener musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Er befindet sich nach Angaben der Ärzte mittlerweile außer Lebensgefahr.

Kripo Fürstenfeldbruck bittet um Zeugenhinweise zu Angriff in Odelzhausen

Der Unbekannte flüchtete unmittelbar nach der Tat zu Fuß, in welche Richtung, ist der Polizei unbekannt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Polizeidiensthundes verliefen in der Nacht ergebnislos. Zur Stunde wird mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in und um Odelzhausen im Zuge weiterer Fahndungs- und Suchmaßnahmen nach dem unbekannten Täter gesucht, außerdem werden Anwohner befragt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte, werden gebeten, sich unter Telefon 08141/6120 bei der Polizei zu melden. (AZ)