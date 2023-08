Olching

Auto brennt: A8 bei Olching in Richtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt

Einen Feuerwehr-Einsatz gab es am späten Sonntagvormittag auf der A8 bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck). Hier brannte ein Auto auf dem Seitenstreifen. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt.

Die Autobahn A8 ist am Sonntagvormittag bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt worden. Grund für die Sperre war ein brennendes Auto auf dem Seitenstreifen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Zeitweise floss der Verkehr auf zwei Spuren an der Einsatzstelle vorbei. Technischer Defekt löst Feuer in Wagen auf Autobahn A8 bei Olching aus Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte, hatte wohl ein technischer Defekt das Feuer verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Sperre dauerte rund eine halbe Stunde. (nsi)

