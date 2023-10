Petersdorf

vor 17 Min.

Bio-Erntedankfest der Ökomodellregion Paartal stellt Lebensmittel in den Fokus

Plus Nach einem Erntedankgottesdienst kommen Verbraucher und Erzeuger bei einem Markt auf dem Biohof Reiner in Petersdorf ins Gespräch.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Maria Posch aus Inchenhofen ist mit Bio-Produkten und der Intention ihrer Mutter aufgewachsen, genau zu wissen, woher die Lebensmittel stammen, die auf den Tisch kommen. Heute achtet die vierfache Mutter bei ihren Kindern darauf, was auf den Tisch kommt und sprach beim Erntedankgottesdienst auf dem Biohof Reiner in Petersdorf am Sonntag ihr Dankeschön an die Bio-Landwirte im Namen der Verbraucher aus. Ein Dankeschön für den Geschmack der Produkte, der ihren Kindern bereits mehr wert sei als die Optik beispielsweise eines makellosen Apfels, ein Dankeschön für gesunde Lebensmittel und für die Achtung der Böden - für ihre Kinder und ihre Enkel.

Direktvermarkter präsentieren ihre Bio-Produkte beim Erntedankfest

Mit Freude beobachte Maria Posch, dass immer mehr junge Mütter darauf achten, welche Lebensmittel sie ihren Kindern auftischen. Da sie selbst von klein auf mit dem Gedanken groß geworden ist, auf ökologisch hergestellte Produkte zu setzen, habe sie selbst es einfacher. Andere müssen erst verstehen, was bio bedeute. Um an dieser Stelle für mehr Transparenz zu sorgen, sind zahlreiche Direktvermarkter zum Bio-Erntedankfest der Ökomodellregion Paartal auf den Biohof Reiner gekommen, um im Gespräch mit den Kunden zu erklären, was sich hinter ihren Bio-Produkten verbirgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen