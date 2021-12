Die Pflicht zum Schneeräumen löst in Petersdorf eine große Debatte aus

Plus Was passiert, wenn das Räumfahrzeug eine soeben freigeräumte Gehbahn für Fußgänger wieder zuschüttet? Warum es im Petersdorfer Gemeinderat um einen Meter geht.

Eigentlich war Johannes Schön von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling zur Sitzung des Petersdorfer Gemeinderats gekommen, um zwei Verordnungen auf den neuesten Stand zu bringen – die Reinigungs- und Sicherungsverordnung sowie die Hundehaltungsverordnung. Doch dann entbrannte eine stundenlange Diskussion über Details der Verordnungen.