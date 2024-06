Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Radfahrer in Klinikum

Im Petersdorfer Ortsteil Hohenried stürzt ein Radfahrer so schwer, dass er von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden muss.

Bei einem Sturz hat sich ein 51-jähriger Radfahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilte, fand ein Passant den Schwerverletzten gegen 18.45 Uhr am vergangenen Sonntagabend auf dem Radweg in der Hohenrieder Straße im gleichnamigen Petersdorfer Ortsteil Hohenried. Derzeit gehe man von einem Unfall ohne Fremdbeteiligung aus.

Unfall in Hohenried: Verletzter wird in Klinik geflogen

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum geflogen werden. Zur Unfallursache bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. In diesem Zusammenhang ruft die Polizeiinspektion Aichach alle Fahrrad- und Pedelecfahrer dazu auf, zu ihrer eigenen Sicherheit immer einen Fahrradhelm zu tragen. (hop)

