Der Jugendtreff im Keller des Petersdorfer Gemeindezentrums ist eröffnet. Der Startschuss sei am Freitag gefallen, teilte Bürgermeister Dietrich Binder am Montag im Gemeinderat mit. Künftig wird der Jugendtreff mittwochs von 16 bis 19 Uhr für Zwölf- bis 15-Jährige geöffnet. Ältere Jugendliche können am Freitag ab 17 Uhr den Jugendtreff besuchen.

