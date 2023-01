Kein Gegenkandidat für Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder

Plus Amtsinhaber Dietrich Binder hat bei der Bürgermeisterwahl wohl keinen Gegenkandidaten. Eine erste Bewerberfrist verstrich. Sie verlängert sich um eine Woche.

In Petersdorf steht am Sonntag, 12. März, die Wahl zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin an. Der erste Termin zur Einreichung der Vorschläge der Wahlvorschlagsträger ist am Donnerstag verstrichen. Bis dahin lag ein Wahlvorschlag in der Verwaltungsgemeinschaft Aindling vor, wie Ruth Alt, die stellvertretende Wahlleiterin, auf Rückfrage mitteilt: Der amtierende Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder wurde von der Gruppierung gemeinsam Pro Petersdorf (GPP) bereits offiziell nominiert (wir berichteten).