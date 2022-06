Wasserversorgung ist ein großer Faktor im Petersdorfer Mammuthaushalt

Der Petersdorfer Haushalt beläuft sich heuer auf eine Mammutsumme von 7,5 Millionen Euro. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Wasserversorgung.

Das Wasser war, ist und bleibt ein Thema. Das spiegelte sich in der Gemeinderatssitzung am Montagabend wider. Darin stellte Georgia von Kobyletzki, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, die Haushalts- und Finanzplanung vor. Weder Überraschungen noch Einwände gab es. Stattdessen wurde der Haushalt einstimmig beschlossen. Er beläuft sich auf eine Mammutsumme von 7,5 Millionen Euro.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 4,3 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 3,2 Millionen Euro. Gemeinderat Simon Plöckl fehlte entschuldigt. In ihrem Fazit zum Haushaltsbericht betonte die Kämmerin, welche Mühen die Gemeinde Petersdorf unternommen habe, um gemeindliche Pflichtaufgaben zu stemmen - darunter die Sicherung der Wasserversorgung, die seit dem Jahr 2017 zu einem der wichtigsten und kostspieligsten Themen geworden ist.

Verbesserungsbeiträge von 80 Prozent halten Gemeinde handlungsfähig

Die Entscheidung zur Erhebung von Verbesserungsbeiträgen von 80 Prozent, mit der die Gemeinde Petersdorf der Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt folge, sowie die Anpassung der Beiträge und Gebühren zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sei den Entscheidungsträgern nicht leicht gefallen. Sie sei aber dennoch nötig, um handlungsfähig zu bleiben, führte die Kämmerin aus.

Mit dem Neuerlass der Satzungen zur Wasserver- und -entsorgung hatte der Gemeinderat direkt vor der Haushaltspräsentation das Abgaben- und Gebührenkonstrukt in eine rechtsgültige Form gefasst. VG-Geschäftsstellenleiter Walter Krenz war zur Sitzung gekommen, um etwaige Rückfragen zu klären. Doch diese waren nicht inhaltlicher Natur. Den Satzungen zur Wasserversorgung wurde – mit Gegenstimmen von Werner Brune und Robert Langenegger – mehrheitlich zugestimmt. Langenegger hätte sich gewünscht, einzeln über Beiträge und Gebühren zur Wasserabgabe sowie über die Verbesserungsbeiträge abzustimmen. Sein Antrag fand jedoch keine Mehrheit. Auch gegen die Satzungen, die die Entwässerung regeln, stimmte Langenegger.

Thema Wasser taucht in Haushaltsplanung an mehreren Stellen auf

Finanziell betrachtet, durchzog das Thema Wasser die Haushalts- und Finanzplanung an mehreren Stellen. Im Verwaltungshaushalt machen die Benutzungsgebühren zwölf Prozent der Einnahmen aus. 257.000 Euro an Wassergebühren, 228.000 Euro an Abwassergebühren und 27.000 Euro an Benutzungsgebühren aus dem Bestattungswesen kann die Gemeinde in diesem Jahr einnehmen. Die Gebührenerhöhung wird in den Einnahmen erst im Jahr 2023 zu Buche schlagen, erklärte die Kämmerin. Zudem baut die Gemeinde vor und bildet eine Sonderrücklage, die dabei helfen soll, die Gebühren stabil zu halten. Knapp 35.000 Euro jährlich will die Gemeinde künftig für die Wasserversorgung auf die hohe Kante legen.

Im Vermögenshaushalt schlagen die Herstellungsbeiträge und die Vorauszahlungen auf die Verbesserungsbeiträge der Wasserversorgung mit etwa 2,3 Millionen Euro zu Buche. Diese hohen Einnahmen ergeben sich aus dem Beschluss, 80 Prozent der Kosten, die in die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgung investiert wurden und werden, als Verbesserungsbeiträge zu erheben. Eine Vorauszahlung von 80 Prozent wird noch in diesem Jahr kassenwirksam. Für das Folgejahr sind weitere 550.000 Euro an Einnahmen kalkuliert, die fließen sollen, wenn die Endabrechnung erfolgt.

Beim Neubau des Hochbehälters wird sich im Juni einiges tun

Auf Rückfrage von Gemeinderat Stephan End erklärte die Kämmerin, dass Einnahmen in Form von Zuschüssen aus der RZWas, einer Richtlinie zur Förderung von wasserwirtschaftlicher Vorhaben seitens des Staats, nicht berücksichtigt wurden. Bereits im vergangenen Haushaltsjahr habe die Gemeinde Petersdorf mit den Zuschüssen gerechnet. Sie seien dann nicht auf dem Konto eingegangen. Das wolle man in diesem Haushaltsjahr verhindern.

Auch beim Blick auf die Ausgaben im Vermögenshaushalt, die sich auf über 2,7 Millionen belaufen, spielt die Wasserversorgung die größte Rolle: Über zwei Millionen Euro fließen in den Neubau des Hochbehälters, der sich gerade im Bau befindet. Wie Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder berichtet, wird sich im Juni einiges tun: Hydraulik, Metallbau, Arbeiten an der Fassade, Erdarbeiten und Elektromontage stehen auf dem Plan. Auch wenn dieses Kapitel heuer abgeschlossen werden soll, wird die Gemeinde auch künftig Geld ins Thema Wasser stecken.

Rückbau des Hohenrieder Brunnens könnte 2023/2024 anstehen

Der Rückbau des Hohenrieder Brunnens, der 2023/2024 anstehen könnte, wurde auf Kosten von 194.000 Euro geschätzt. Die Planungen zur Kanal- und Straßenerneuerung in Hohenried sollen 2023 starten und 2025 umgesetzt werden. Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten von einer Million Euro könnten sich mit Blick auf Bau-, Energie- und Erdölpreise „erheblich erhöhen“, erklärte die Kämmerin.

Die Kanalerneuerung in Axtbrunn 2023 könnte 155.000 Euro kosten. Für Niederschlagswasserrückhaltungen und Regenüberlaufbecken sind 77.000 Euro rein für den Grunderwerb kalkuliert. Die Ausführung, die für 2023 bis 2025 geplant ist, könnte deutlich höher ausfallen. Bereits im nächsten Jahr rechnet die Gemeinde mit Kosten von 45.000 Euro für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Schrannenstraße und mit 35.000 Euro für eine neue Schaltanlage und die Anpassung des Pumpwerks in der Deutschherrenstraße.