Einbrecher suchen Wohnhäuser und Fitnessstudio heim

Einbrüche in Wohnhäusern in Petershausen und in ein Fitnessstudio in Dachau beschäftigten die Dachauer Polizei. In beiden Fällen machten die unbekannten Täter Beute.

Laut Mitteilung gelangte eine unbekannte Person in der Nacht zum Montag in ein Reiheneckhaus im Weidenweg in Petersdorf. Das Gebäude wird derzeit umgebaut. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Täter in diesem Fall nichts, verursachte allerdings einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

In derselben Nacht wurde in ein weiteres Reiheneckhaus im nahegelegenen Lindenweg eingebrochen. Der Täter nutzte die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner und durchsuchte die Räume. Die Polizei ermittelt derzeit, was fehlt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Am Montag zwischen 1.30 und 2.45 Uhr wurde ein Einbruch in ein Fitnessstudio im Wettersteinring in Dachau verübt. Die Täter durchsuchten die Räume und brachen unter anderem einen Tresor auf. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)