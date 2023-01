Exhibitionist entblößt sich in einem Petershausener Supermarkt

Ein 68-jähriger Mann zieht sich in einem Supermarkt in Petershausen aus. Eine Kundin und ein Angestellter sind Zeuge. Die Polizei nimmt ihn fest.

Äußerst unangenehm aufgefallen ist am Freitag ein Mann in einem Supermarkt in Petershausen. Wie die Dachauer Polizei mitteilt, entblößte sich der 68-Jährige in sexueller Weise.

Der 68-Jährige präsentierte sich auf diese Weise einer Kundin und einem Angestellten des Supermarktes. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er erhält nun eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung. (AZ)