Frau prallt bei Petershausen mit ihrem Wagen gegen einen Baum

Eine 45-jährige Frau ist mit ihrem Wagen in Richtung Petershausen unterwegs. Sie kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Es gab mehrere Verletzte.

In Petershausen (Landkreis Dachau) hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 10.20 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße DAH1 von Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhoffen an der Ilm) in Richtung Petershausen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau mit ihrem vollbesetzten Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Unfall Petershausen: Rettungshubschrauber bringt Verletzte nach München

Die Frau und ein 9-jähriges Kind mussten schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Münchner Kliniken geflogen werden. Zwei weitere Insassen, ein 51-Jähriger und eine 20-Jährige, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Die Feuerwehren aus Petershausen, Obermarbach (Gemeinde Petershausen) und Jetzendorf sicherten die Unfallstelle und lenkten den Verkehr. Die Kreisstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. (kneit)