Jäger vereitelt zweimal Diebstahl von Ortsschildern im Kreis Dachau

Die Ortstafel des Petershausener Ortsteils Asbach soll in der Nacht von Freitag auf Samstag zweimal gestohlen werden. Ein Jäger vereitelt das.

Ein zufällig in der Nähe befindlicher Jäger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Asbach, einem Ortsteil von Petershausen im Landkreis Dachau, zweimal verhindert, dass ein Ortsschild gestohlen wird. Nach Angaben der Polizei beobachtete er zunächst, wie sich mehrere Personen gegen 21.35 Uhr am Ortsschild in der Dorfstraße zu schaffen machten. Der Diebstahl scheiterte, die Personen fuhren mit dem Auto davon, der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte das Auto in Ebersbach anhalten und leitete ein Verfahren wegen versuchten Diebstahls gegen die Insassen – ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Weichs sowie eine 18-Jährige und ein 16-Jähriger aus München – ein.

Unabhängig voneinander sollte zweimal dieselbe Asbacher Ortstafel gestohlen werden

Gegen 23:05 Uhr beobachtete derselbe Jäger erneut, wie mehrere Personen dasselbe Ortsschild entwenden wollten. Als sie den Mann bemerkten, brachen sie laut Polizeibericht das Vorhaben ab und entfernten sie sich mit einem Fahrzeug. Eine Streife der Inspektion Dachau konnte das Gefährt in Jetzendorf stoppen. Bei zwei der Fahrzeuginsassen – zwei 16-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen – konnten mehrere Tatwerkzeuge sowie ein Messer aufgefunden werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls mit Waffen eingeleitet. (AZ)