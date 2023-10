Unbekannter klaut Rentnerin im Discounter den Geldbeutel

Die 77-Jährige hat in einem Discounter in Petershausen ihre Tasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen liegen. Der Täter greift zu. Eine Kamera zeichnet den Diebstahl auf.

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag in Petershausen eine 77-jährige Rentnerin beklaut. Der Diebstahl geschah, als die Frau in einem Discounter einkaufte.

Laut Polizei hatte die Seniorin ihre Tasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen liegen. In einem unbeobachteten Moment griff der bislang unbekannte Täter in die Tasche, stahl die Börse der Rentnerin und flüchtete. Er erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag. Die Videoüberwachung zeichnete den Diebstahl auf. (AZ)