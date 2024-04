Pichl

Beim Wirtinnen-Trio in Pichl gibt's (fast) immer was zu essen

Michaela Stegmüller, Theresia Seemüller und Anna Stegmüller (von links) sind das Dorfwirtinnen-Trio im Gasthaus Seemüller. Sie stellen die zweite, dritte und vierte Generation dar, in der das Gasthaus als Familienbetrieb geführt wird.

Plus Das Gasthaus Seemüller ist ein echter Familienbetrieb. Die Dorfwirtschaft wird auch von auswärtiger Kundschaft geschätzt. Womit sie bei den Gästen punktet.

Von Stefanie Brand

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf steht, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Diesmal geht es ins Gasthaus Seemüller in den Aindlinger Ortsteil Pichl:

Jede der Frauen hat ihre ganz eigene Erinnerung daran, wie es früher in der Dorfwirtschaft Seemüller in Pichl auf- und zugegangen ist. Anna Stegmüller, die als gelernte Hotelfachfrau heute im Service des Familienbetriebs tätig ist, weiß noch genau, wie sie beim Herumschieben von Cola-Trägern das Laufen gelernt hat. Und daran erinnern sich bis heute einige Stammgäste, die gelegentlich nachfragen: „Ist das die Kloane, die das Cola-Tragerl rumgeschoben hat?“ Ja, das ist sie.

