Ausbrecherkönig, Anarchist, Krimineller: Theo Berger fasziniert bis heute

Oliver Herbrichs Dokumentarfilm "Theo Berger - der Al Capone vom Donaumoos" sorgt für ein volles Haus in Pöttmes. Einige müssen sogar stehen.

Obwohl der Film schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hat "Theo Berger - der Al Capone vom Donaumoos" von Oliver Herbrich für einen mehr als vollen Kultursaal in Pöttmes gesorgt. In einer Pressemitteilung ist von insgesamt 170 Zuschauerinnen und Zuschauern die Rede, von denen rund 30 sogar stehen mussten. Sie lauschten dennoch dem Film und dem anschließenden Gespräch mit Regisseur Herbrich und Kameramann Ludolph Weyer. Auch der Pöttmeser Bürgermeisters Mirko Ketz und der Kultur- und Umweltreferent Ernst Haile waren zu Gast.

Regisseur Oliver Herbrich finanzierte den Film aus eigener Tasche

Heute würde man seinen Streifen, der unter erschwerten Bedingungen gedreht wurde, wohl in die Biopic-Schublade stecken. Es blieb dem Team nur wenig Zeit während der kurzen Haftverschonung des Ein- und Ausbrecherkönigs. Der Dreh lief vom Herbst 1985 bis Jahresanfang 1986. Den Film finanzieren wollte allerdings keiner, sodass der Regisseur sein eigenes Geld in das Projekt stecken musste. Die nötigen 50.000 D-Mark waren damals wie heute viel Geld. Bevor die 59 Minuten lange Zeitreise startete, warnte der Regisseur: "Heute würde man den Film sicher ganz anders machen." Er spielte darauf an, dass vor allem Machart und Schnitt nicht mehr den jetzigen Sehgewohnheiten entspricht.

Nur noch Stehplätze am Rand frei: Das Publikum in Erwartung der Theo-Berger-Doku. Foto: Kai Kalbitz, Donaumoos-team

Ludwigsmoos, dort wo Theo Berger aufwuchs und zum bayerischen Anarchisten wurde, ist nicht mal 15 Minuten mit dem Auto vom Pöttmeser Kultursaal weg. Eine Sprachgrenze zwischen den Gemeinden existiert nicht. So lief die bayerische Originalfassung – ohne deutsche Untertitel. Das Publikum konnte Theo Berger und seiner Sichtweise folgen, wie er ab der 1968er-Bewegung zum Ein- und Ausbrecherkönig wurde. Diesen Weg ging er auch, weil die bayerische Justiz an ihm nicht nur einmal ein Exempel statuierte. Die völlig überzogene Jugendhaftstrafe war nur der Anfang. Fakt ist: Berger war kriminell, hat gegen Willkür rebelliert und polarisiert. Was er nicht war: der große und gewiefte Bandenkönig. Der Vergleich mit Räuber Mathias Kneißl aus dem Dachauer Land, entlockt durch einen Kunstkniff des Regisseurs, gefiel Berger besser.

Einige Zuschauer kannten Theo Berger noch persönlich

Der 2003 gestorbene Protagonist trägt durch seine Ausstrahlung und Präsenz auch 38 Jahre nach der Entstehung den Film. Selbst wichtige Nebenfiguren wie der Rechtsanwalt oder der Polizeikommissar setzt die Kamera in Nahaufnahmen stark in Szene. Bergers Mutter reiht sich da ein. Der Film zog das Publikum in seinen Bann. "Heute schauen wir sicher anders auf die historische Figur Theo Berger", räumte der Regisseur nach dem Film ein.

Fahndungsplakat: Theo Berger Foto: Repro

Auf diese Zeitreise in ihre Heimat begaben sich auch Zuschauende, die Berger noch selbst kannten. Das wurde im Filmgespräch deutlich. In diesem verrieten Regisseur und Kameramann viele Details über den Dreh. Zum Beispiel, dass die Filmcrew wie eine Familie für Berger war. Auch liegt für die Filmemacher die Vermutung nahe, dass der Anarchist zum Schluss mit dem Leben draußen nicht mehr zurechtgekommen war. Im Gefängnis genoss er einen höheren sozialen Status, erarbeitet durch seine Ausbrüche. Die Spenden, die an dem Abend gesammelt wurden, kommen der Stiftung Oliver Herbrich Kinderfonds zugute. (AZ)

