Ausschuss befasst sich mit Bauvorhaben, Hochwasser und Radwegen

Plus Südlich der Augsburger Greppe in Pöttmes entsteht ein Wohnbauprojekt. Daneben ging es im Marktentwicklungsausschuss um die Schwedenstraße und zwei Radwege.

Die geplante Erweiterung des Bebauungsplanes „Südlich der Augsburger Greppe“ im Pöttmeser Westen war eines der Themen der jüngsten Marktentwicklungsausschuss-Sitzung in Pöttmes. Die Bauwerber hatten die Änderung des Bebauungsplanes beantragt, da sie auf einer Teilfläche Wohngebäude errichten wollen. Auch die Sanierung der Schwedenstraße und die geplanten Radwege Wiesenbach-Reicherstein und Walda-Schorn waren im Ausschuss ein Thema.