Autofahrer prallt in Kühnhausen in geparkten Wagen: 23.000 Euro Schaden

Ein 28-jähriger Autofahrer prallt am Dienstag im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen in einen geparkten Wagen. Der Schaden nach dem Unfall ist beträchtlich.

Im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall an der Staatsstraße 2045 passiert. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage mitteilte, prallte ein 28-jähriger Autofahrer in einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Wagen. Dieser wurde dadurch in einen Gartenzaun geschoben.

Im Wagen des 28-Jährigen löste der Airbag aus. Um Verletzungen auszuschließen, wurde der Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Im geparkten BMW befanden sich keine Insassinnen oder Insassen.

Da der BMW X5 offenbar noch relativ neuwertig war, ist der Schaden laut Polizei relativ hoch. Der Gesamtschaden beträgt 23.500 Euro. Allein am BMW entstand ein Schaden von 15.000 Euro, weitere 8000 Euro am Skoda des Unfallverursachers, die restlichen 500 Euro am Gartenzaun.

Feuerwehren Pöttmes und Kühnhausen sind am Unfallort im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Kühnhausen und Pöttmes waren ebenso wie der Rettungsdienst vor Ort. Die Wehren sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Rettungsdienst versorgte den Autofahrer.

Gegen 16.15 Uhr wurden die Feuerwehren Grimolzhausen, Pöttmes und Sandizell sowie der Rettungsdienst zu einem Heimrauchmelder in einem Ortsteil alarmiert. Der Rauchmelder hatte zuvor ausgelöst. Den Einsatzkräften gelang ein gewaltfreier Zugang zum Gebäude. Bald stand nach Angaben der Pöttmeser Feuerwehr fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. (nsi)