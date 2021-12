Pöttmes

12:03 Uhr

Bauausschuss genehmigt Mini-Haus in Grimolzhausen

So oder ähnlich kann ein Mini-Haus aussehen, wie es nun in Grimolzhausen geplant ist. Dieses Tiny House gehört Maximilian Eller aus Meitingen und steht in Baar.

Plus Pöttmeser Bauausschuss stimmt einer Reihe von Bauanträgen zu. Das Mini-Haus in Grimolzhausen ist unstrittig. Aber es gibt eine Bedingung.

Von Johann Eibl

Gebaut wird in der Marktgemeinde Pöttmes nach wie vor im großen Umfang. So lagen dem Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung nicht weniger als elf Bauanträge vor, die allesamt auf Zustimmung stießen. Darunter war auch ein Mini-Haus in der Gemarkung Grimolzhausen. Hier gibt es aber eine Bedingung.

