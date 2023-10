Baustelle in der Schießstatt in Pöttmes sorgt für Behinderungen

Plus In Pöttmes wird der Lamprechtsbach teilweise umgeleitet. Für das Projekt gelten erschwerte Bedingungen. Mit der Umleitung kommen nicht alle Verkehrsteilnehmer zurecht.

Wegen einer Baustelle ist die Durchfahrt durch die Schießstatt in Pöttmes derzeit nicht möglich. Grund für die Bauarbeiten ist die Umleitung des Lamprechtsbaches, erklärt Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion. Das System sei in sehr schlechtem Zustand gewesen.

In Planung war das Projekt schon seit mehreren Jahren, jedoch liegt der Bachverlauf zum Teil unter Privatgrundstücken oder gar Privathäusern, weshalb die Arbeiten erheblich erschwert sind. Das soll sich nun ändern. Das Ziel ist es, den Bachverlauf gänzlich auf Gemeindegebiet umzuleiten. Lediglich bei einem kleinen Teilstück wird das nicht machbar sein, so Ketz. Das Gewässer wird weiterhin über das Grundstück der Familie von Gumppenberg fließen müssen.