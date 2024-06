Feuerwehreinsatz in Pöttmes: Bei Autobrand stirbt eine Person

In Pöttmes gerät am Freitagmorgen ein Auto in Brand. Die Feuerwehr ist im Einsatz und löscht. Dennoch kann eine Person nur noch tot geborgen werden.

Ein Brand mit Todesfolge hat sich am Freitagmorgen in Pöttmes ereignet, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Wie die Polizei berichtet, fing gegen 6 Uhr ein Auto an zu brennen. Dabei kam eine Person ums Leben.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden, so die Polizei. Nach Informationen unserer Redaktion spielte sich der tragische Vorfall am Parkplatz des Tennisplatzes in Pöttmes ab. Angaben zum Geschlecht oder Alter der Person gab es bislang von der Polizei nicht, ebenso wenig zur Ursache des Geschehens. Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (bac, nsi)