Betrunkener Autofahrer gerät bei Pöttmes mehrfach in Gegenverkehr

Ein Autofahrer gerät auf seinem Weg von Klingsmoos nach Pöttmes laut Zeugen mehrfach in den Gegenverkehr. Die Polizei bittet nun Betroffene, sich zu melden.

Ein Autofahrer war am Freitag im Raum Pöttmes in Schlangenlinien unterwegs. Gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben darüber informiert, dass er mit seinem Mitsubishi auf der Pöttmeser Straße in Klingsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in Richtung Pöttmes unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, gefährdete er laut Zeugenaussagen während seiner Fahrt auf der Staatsstraße 2049, der Rudolf-Diesel-Straße und der Schrobenhausener Straße in Richtung des Pöttmeser Marktplatzes mindestens drei entgegenkommende Autofahrer.

Polizei bemerkt starken Alkoholgeruch bei Autofahrer in Pöttmes

Letztlich unterzogen die Beamten den 48-Jährigen in Pöttmes einer Kontrolle. Dabei wurde bei ihm laut Polizei erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums. Menschen, die durch ihn gefährdet wurden, und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)