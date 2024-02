"Bleibt's boarisch" lautet der Appell im Pöttmeser Festjahr

Plus Beim Pöttmeser Abend im Rahmen der 700-Jahr-Feier des Marktes stehen die Bayern und ihre Befindlichkeiten im Mittelpunkt. Dabei geht's auch amüsant zu.

Die Bayern und ihre Befindlichkeiten standen beim Pöttmeser Abend im Kultursaal des Rathauses im Mittelpunkt - eine von vielen Veranstaltungen im Rahmen der 700-Jahr-Feier des Marktes Pöttmes. Das Publikum erfuhr dabei nicht nur, warum der Abschiedsgruß „Tschüss“ in Bayern nicht gerne gehört wird, sondern auch weitere Eigenheiten der bayrischen Bevölkerung und ganz speziell der Pöttmeser.

Im Jubeljahr 2024 feiert Pöttmes das Erlangen des Marktrechtes vor 700 Jahren. Die Veranstaltung, bestens organisiert von einem Team rund um zweiten Bürgermeister Manfred Graser, fand vor einem voll besetzten Saal statt. Geboten war eine gelungene Mischung aus Vorträgen, Musik und Erzählungen von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen.