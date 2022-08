Pöttmes

vor 31 Min.

Brand in Pöttmeser Firma sorgt für Rauch und Großeinsatz der Feuerwehr

In einem Pöttmeser Gewerbebetrieb brach am Mittwochabend ein Brand aus.

In Pöttmes kam es am Mittwoch gegen 20 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Gewerbebetrieb war ein Brand ausgebrochen. Er sorgte für massive Rauchwolken.

In einem Pöttmeser Gewerbebetrieb ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. Der Brand brach in einer Kunststoff verarbeitenden Firma am Galgenfeld aus. Dort wird im Schichtbetrieb gearbeitet, daher waren die Mitarbeiter auch am Mittwochabend noch tätig. Feuer in Pöttmeser Firma: Brand entstand wohl im Bereich einer Absauganlage Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, entstand das Feuer gegen 20 Uhr offenbar im Bereich einer Absauganlage. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Dach des Gebäudes über. Gegen 21 Uhr teilte ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei mit, das Feuer sei gelöscht. Im Ort kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Sie sorgte ebenso für viel Aufsehen wie die vielen Feuerwehrfahrzeuge am Einsatzort. Zur Ursache des Feuers und Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt. Zwei Mitarbeiter der Firma werden bei Brand leicht verletzt Wie Kreisbrandrat Christian Happach auf Anfrage mitteilte, wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt: Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Happach zufolge konnte das Feuer schnell gelöscht werden. (cli, nsi)

Themen folgen