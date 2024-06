Pöttmes

12:00 Uhr

Bürgerantrag hat Erfolg: Gundelsdorf erhält weitere Schulbushaltestelle

Plus Gundelsdorfer Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Weg zum Schulbus. Ihr Bürgerantrag auf eine zweite Schulbushaltestelle im Ort hat nun Erfolg.

Von Nicole Simüller

Der Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf erhält eine weitere Schulbushaltestelle. Das beschloss der Marktgemeinderat einstimmig. Damit hatte ein Bürgerantrag Erfolg, den knapp 100 Menschen unterschrieben hatten. Sie hatten eine zusätzliche Schulbushaltestelle gefordert und kritisiert, dass der Weg zur bestehenden Haltestelle im südlichen Teil des 625-Einwohner-Ortes für ihre Kinder nicht sicher genug sei.

Um zur Schulbushaltestelle zu gelangen, müssen die Kinder aus dem Gundelsdorfer Norden bislang an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt entlanglaufen. Doch insbesondere der Weg an der Bürgermeister-Mörtl-Straße im südlichen Teil Gundelsdorfs sei nicht sicher, hieß es in dem Bürgerantrag. Der Gehweg weise Schäden auf, die Beleuchtung sei schlecht, der Verkehr massiv, so die zentralen Kritikpunkte der Initiatoren. 96 Menschen hatten den Bürgerantrag unterzeichnet, 89 Unterschriften waren nach Angaben der Rathausverwaltung gültig. Damit erreichte der Antrag die nötige Mindestzahl von einem Prozent der Stimmen der Bevölkerung. Der Gemeinderat erklärte ihn im März formell für zulässig.

