Pöttmes

vor 17 Min.

CWG-Fraktionssprecher legt Mandat als Pöttmeser Gemeinderat nieder

Plus Alwin Wagner, Sprecher der CWG-Fraktion im Pöttmeser Marktgemeinderat, legt sein Mandat als Ratsmitglied nieder. Warum der Wiesenbacher das Gremium verlässt.

Von Nicole Simüller

In der CWG-Fraktion im Pöttmeser Marktgemeinderat gibt es erneut einen Wechsel. Fraktionssprecher Alwin Wagner legt sein Mandat als Gemeinderatsmitglied nieder. Das kündigte er in der Sitzung am Donnerstagabend an.

