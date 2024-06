Das Mittelalter kehrt zurück: Pöttmes feiert sein Historisches Marktfest

Pöttmes feiert am ersten Juli-Wochenende sein Historisches Marktfest. Was an den drei Tagen für Kinder und Erwachsene geboten ist und was Besucher wissen müssen.

Nachdem in Aichach 2023 die Mittelalterlichen Markttage stattgefunden hatten, reist heuer Pöttmes zurück in die Vergangenheit. Vom Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, feiert die Gemeinde ihr Historisches Marktfest. Sie erinnert dabei an die Zeit um das Jahr 1324, als Heinrich von Gumppenberg das "große Marktrecht" verliehen wurde. Dieses 700. Jubiläum nimmt sie zum Anlass für ein ganzes Festjahr, darunter das Historische Marktfest.

Die Höhepunkte dürften die Festabende mit bekannten Mittelalterbands sowie der von einer mittelalterlichen Musikgruppe begleitete Festgottesdienst und der Umzug am Sonntag sein. Für Kinder bietet sich der Familiennachmittag am Samstag an.

Die Zigeunergruppe aus Osterzhausen übernimmt auch dieses Mal die Torwache beim Einlass am Erdweg. Foto: Erich Echter (Archivbild)

60 Stände und Akteure beim Historischen Marktfest in Pöttmes

Viele Vereine und Gruppierungen aus dem Markt Pöttmes wirken beim Fest mit: Sie bieten Essen und Getränke an, bilden die Torwachen an den drei Eingängen am Oberen und Unteren Tor sowie am Erdweg oder beteiligen sich am Programm. Rund 60 Stände sowie Akteurinnen und Akteure gibt es laut Marktmeisterin Carmen Koller. Bei ihr laufen die Fäden zusammen.

Zum zweiten Mal veranstaltet die Marktgemeinde Pöttmes das Fest. Viele Jahre hatte die Federführung beim Partnerschaftskomitee gelegen. Dieses Mal falle ihr die Vorbereitung um einiges leichter als beim ersten Mal, sagt Koller. Bereits vor zwei Jahren hat sie erste Akteure, zum Beispiel die populäre Band Trollfaust, gebucht. Aber auch die weiteren Planungen hielten sie ordentlich auf Trab: Wo kommt welcher Stand hin? Wer braucht Starkstrom, Wasser, Abwasser? Wo müssen wegen des Brandschutzes Durchgänge frei bleiben? Die Arbeit geht auch an den letzten Tagen vor dem Fest nicht aus. "Ich bin selber erstaunt, wie entspannt ich noch bin", sagt die Marktmeisterin und lacht.

Die Marktwachen sorgen beim Historischen Marktfest in Pöttmes für Recht und Ordnung. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Eintrittspreis auf dem Historischen Marktfest Pöttmessteigt auf neun Euro

Die Gemeinde hat die Standgebühren für die Vereine stabil gehalten, die Eintrittspreise aber um zwei Euro erhöht. Neun Euro beträgt der reguläre Pflasterzoll für drei Festtage nun. Koller sagt: "Ich halte unsere Preise immer noch für sehr human." Die Kosten seien insgesamt sehr gestiegen, auch die für den privaten Sicherheitsdienst. Zehn private Sicherheitskräfte sind heuer auf dem Fest unterwegs. Beim vergangenen Mal im Jahr 2022 waren es Koller zufolge vier Leute gewesen, 2017 lediglich zwei. Die Auflagen seien hier deutlich strenger geworden.

Einige Standorte haben sich geändert: So ist der Kinderhof vom Parkplatz hinter dem Rathaus, wo sich größtenteils das Ritterlager befindet, ans Untere Tor umgezogen. Die Bar steht nicht mehr vor dem Rathaus, sondern gegenüber im Hackschnitzelhof der von Gumppenberg'schen Güterverwaltung.

Unterhaltungs- und Mitmachprogramm Besucher können sich beim Bogenschießen oder Sackdreschen ausprobieren. Wer es lieber ruhiger angehen lässt, begibt sich in die Badestube. Auch Feuershows, Schlangentänze oder – heuer zum ersten Mal – Flugshows einer Falknerei sind zu sehen. An allen drei Tagen sind die Musikgruppe De Schepperer und die Trommlergruppen der Torwachen vor Ort. Im Handwerkerhof werden "700-Jahr-Münzen" von Pöttmes geprägt. Im Ritterlager können sich Kurzentschlossene nach traditioneller Art, also ohne Nadelgeräte, tätowieren lassen. Die Kindergartenkinder und die Schule haben beim Fest ebenso ihren Auftritt wie verschiedene Tanzgruppen oder die Hexe Beltana. Die Musikgruppen Totus Gaudeo, Audite Gentes und Fatzwerk sorgen für die musikalische Unterhaltung. Fans dürfte vor allem Trollfaust ein Begriff sein, die am Samstagabend an der Reihe sind.



Die Musikgruppe "De Schepperer" ist auch in diesem Jahr wieder beim Historischen Marktfest in Pöttmes unterwegs. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Lagerleben Mehrere Gruppen schlagen ihre Lager auf, darunter die Gumppenberger Ritter, die Wittelsbacher Drachenschützen, der Landsknechtstross 1504, die Reichsfreiherren des Heiligen Römischen Reiches, die Hofbergritter aus Schiltberg sowie die Freunde des Mittelalters aus Aichach .

Das Essensangebot reicht von Rahmfladen und Rehragout über Wild-, Roll- und Spießbraten sowie g'rupfte Sau bis hin zu Schupfnudeln, Ritterwürsten und Kartoffelspiralen oder Crêpes. Programm für Kinder Im Kinderhof neben dem Unteren Tor werden unter anderem mittelalterliche Spiele, Hau-den-Lukas, ein kleines Ritterlager , Kinderschminken und ein Glücksrad angeboten. Das Jugendparlament beteiligt sich an der Johanneskapelle ebenfalls mit Kinder- und Jugendspielen. Vor dem Rathaus steht ein historisches Karussell. Im Handwerkerhof gibt es eine Mosaik-Mitmachwerkstatt oder Lederbeutelnähen , auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus eine Eulenstunde und Spiele.



Parkplätze sind unter anderem auf dem Volksfestplatz sowie an den Supermärkten zu finden. Toiletten Die Toilette im Rathaus ist geöffnet. Toilettenwagen stehen gegenüber vom Rathaus und am Erdweg .

Der reguläre Pflasterzoll für drei Festtage beträgt neun Euro, für Gewandete sieben, für Kinder drei Euro. Kinder bis 1,20 Meter Körpergröße haben freien Eintritt. Wer ausschließlich am kommt, zahlt fünf Euro. Fahrräder /Hunde Auf dem Festgelände sind keine Fahrräder und E-Bikes zugelassen. Hunde sind erlaubt. Die Veranstalter bitten aber aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit zu prüfen, ob ihre Mitnahme wirklich nötig ist. Hundekotbeutel sind an den Eingängen auf Nachfrage verfügbar.

Historisches Marktfest 2024 in Pöttmes – Das Programm

Freitag, 5. Juli

18 Uhr: Eröffnung, Auftritte der Jagdhornbläser und Wachen

18.30 Uhr: Tanz der Kindergartenkinder

19 Uhr: Zaubertrankbrauen mit Hexe Beltana

mit Hexe Beltana 19.30 Uhr: Tanz der Freunde des Mittelalters Aichach

20 Uhr: Schlangentanz mit Samira

Ab 20.30 Uhr: Musikgruppe Totus Gaudeo

Totus Gaudeo 22.15 Uhr: Feuerspektakulum Shakti

23.45 Uhr: Fackelzug, Trommler und Marktwachen

0 Uhr: Nachtwächter Franz

Samstag, 6. Juli

14-18 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag

14 Uhr: Orientalischer Tanz Isis

14-18 Uhr: Lederbeutelnähen

14-18 Uhr: Blumenkranzbinden

14.30 Uhr: Musikgruppe Audite Gentes

Audite Gentes 14.30 Uhr: Rüstshow – Einkleiden eines Ritters

15 Uhr: Tanz der Freunde des Mittelalters Aichach

15.30 Uhr: Hexereien mit Beltana

16 Uhr: Kochen im Mittelalter

16 Uhr: Schlangentanz mit Samira

16-18 Uhr: „Lass dich zum Ritter schlagen“ für Kinder ab vier Jahren

16.30 Uhr: Tanz der Freunde des Mittelalters Aichach

16.30 Uhr: Flugshow der Falknerei Kühnle

17 Uhr: Orientalischer Tanz Isis

17.30 Uhr: Musikgruppe Audite Gentes

Audite Gentes 18 Uhr: Zigeunertanz Ahsas Welt

18.30 Uhr: Zaubertrankbrauen mit Hexe Beltana

mit Hexe Beltana Ab 19 Uhr: Musikgruppe Fatzwerk

Fatzwerk Ab 21 Uhr: Musikgruppe Trollfaust

22.30 Uhr: Feuerspektakulum Shakti

23.45 Uhr: Fackelzug, Trommler und Marktwachen

0 Uhr: Nachtwächter Franz

Sonntag, 7. Juli