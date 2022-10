Der Ochsnwirt schließt zum Jahresende, weil es keinen Nachfolger gibt

Plus Ochsnwirt Georg Krammer findet keinen Nachfolger. Deshalb verkauft der 62-Jährige seine Gastwirtschaft in Pöttmes. Wann das letzte Mal geöffnet ist.

Generationen von Pöttmesern und Pöttmeserinnen haben in der Traditionsgaststätte ihre Taufe, ihre Kommunion oder ihre Hochzeit gefeiert. Jetzt ist Ende des Jahres Schluss: Der "Ochsnwirt" in Pöttmes schließt seine Pforten.