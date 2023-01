Die Markt-Apotheke in Pöttmes schließt vorübergehend ihre Pforten

Plus Das Ende der Hausarztpraxis von Dr. Josef Baur hat Folgen für die Markt-Apotheke. Sie schließt wegen sinkender Kundenzahlen ebenfalls – vorübergehend, so die Hoffnung.

Mitte Dezember wurde die Praxis von Dr. Josef Baur in Pöttmes kurzfristig geschlossen. Dieser Schritt traf viele langjährige Patientinnen und Patienten unvorbereitet. Eine unerwartete Erkrankung zwang den 67-jährigen Arzt dazu. Die Praxisschließung hat nun allerdings auch direkte Auswirkungen auf die Markt-Apotheke im selben Gebäudekomplex.