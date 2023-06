Pedelec-Fahrer übersieht Auto: 87-Jähriger mittelschwer verletzt

Ein 87-Jähriger überquert beim Pöttmeser Ortsteil Echsheim die Kreisstraße AIC27 und kollidiert mit einem Auto. Ein Hubschrauber bringt ihn in die Uniklinik.

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag beim Pöttmeser Ortsteil Echsheim mit einem Auto kollidiert. Der 87-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 87-Jährige am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit seinem Pedelec von Echsheim kommend die Kühnhauser Straße entlang in Richtung Kreisstraße AIC27. Beim Überqueren der AIC27 übersah der Fahrradfahrer ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Trotz einer Vollbremsung erfasste der 66-jährige Autofahrer den Radler, wodurch dieser zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Rettungshubschrauber landet bei Echsheim

Durch die Kollision zog sich der Fahrradfahrer laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg. Der Sachschaden am Fahrrad sowie am Auto beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (bac)