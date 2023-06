Erschließungsarbeiten im Baugebiet Wiesenbach beginnen im Oktober

Plus Der Markt Pöttmes schreibt die Erschließungsarbeiten im Baugebiet im Ortsteil Wiesenbach aus. Sie sollen im Oktober beginnen. Für Hausbesitzer gilt eine Neuerung.

Um das weitere Vorgehen im Baugebiet im Ortsteil Wiesenbach ging es in der jüngsten Sitzung des Pöttmeser Marktentwicklungsausschusses. Gesprochen wurde unter anderem über die Erschließungsarbeiten und eine Neuerung für Hausbesitzer.

Wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte, geht die Gemeinde nun in die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten. Die Submission findet Ende August statt, die Vergabe am 14. September. Vom 1. Oktober dieses Jahres bis September nächsten Jahres sollen die Arbeiten zur Erschließung laufen. Da es dem Rathauschef zufolge derzeit keinen großen Ansturm auf die Bauplätze gibt, sieht er kein Problem darin, wenn sich die Arbeiten etwas hinziehen. Im Gegenteil: Auf diese Weise könne die Gemeinde auf niedrigere Preise für die Erschließungsarbeiten hoffen.