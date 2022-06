Pöttmes

17:30 Uhr

Es darf wieder gefeiert werden: Pöttmeser Volksfest ist eröffnet

Plus Das Pöttmeser Volksfest ist eröffnet. Mit einem Standkonzert und einem Festzug zum Volksfestplatz ging's los. Was bis Sonntag noch auf der Pöttmeser Wiesn geboten ist.

Von Inge von Wenczowski

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie darf wieder gefeiert werden. Auch in Pöttmes, wo am Mittwoch das erste Volksfest der Region in diesem Jahr eröffnet wurde - zur Freude der Besucherinnen und Besucher sowie der Veranstalter vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes mit seinem Vorsitzenden Hans Steiger. Noch bis Sonntag ist auf dem Fest jeden Tag einiges geboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen