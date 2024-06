Pöttmes

Polizeieinsatz in Pöttmes: Familienstreit droht zu eskalieren

Ein Familienstreit in Pöttmes hat am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 20.20 Uhr bei den Beamten eine Mitteilung ein, dass ein Familienstreit eskaliere. Die Mitteilung ließ nach Angaben der Polizei vermuten, dass ein Beteiligter des Streits unerlaubt im Besitz von Schusswaffen sei. Aufgrund dessen rückten umgehend mehrere Streifen der Polizei an. Polizei findet nach Streit Waffen und gefährliche Gegenstände im Haus in Pöttmes Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Streit offenbar beruhigt. Die an dem Streit Beteiligten kamen selbstständig aus dem Haus und zeigten sich kooperativ. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fand die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände und stellte diese sicher. Gegen einen 41-jährigen Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicher Verstöße nach dem Waffengesetz ermittelt. (nsi)

