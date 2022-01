Feuerwehreinsatz: In Pöttmes brennt in der Nacht auf Samstag ein Kamin

Die Pöttmeser Feuerwehr wird am Samstag um 3 Uhr zu einem Kaminbrand gerufen. Wie die Einsatzkräfte ein Ausbreiten des Feuers verhindern können.

Ein Kamin eines Einfamilienhauses ist in der Nacht auf Samstag in Pöttmes in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes berichtet, wurde sie gegen 3 Uhr zu dem Brand gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen und Funken aus dem Kamin.

Wie der stellvertretende Kommandant der Pöttmeser Wehr, Magnus Hammerl, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, hatten sich die Bewohner des Hauses selbst in Sicherheit bringen können. Der Hausherr hatte laut Hammerl zuvor einen ungewöhnlichen Zug im Kamin bemerkt und den Notruf betätigt.

Pöttmeser Feuerwehr erkundet das Gebäude

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten mit zwei mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Trupps das Gebäude und insbesondere den Dachraum. Durch den Einsatz eines Pulverlöschers konnte das Brandgeschehen eingedämmt werden. Nach Hammerls Angaben griff das Feuer nicht auf die Räume über: "Da war schon Glück mit dabei. Vor allem muss der Brand im Kamin mitten in der Nacht erst mal bemerkt werden."

Mit einer Wärmebildkamera prüft die Pöttmeser Feuerwehr die Temperatur im Kamin und an den Wänden. Foto: Manuel Hammerl, Feuerwehr Pöttmes

Die Feuerwehr war auch mit der Wärmebildkamera im Einsatz, um die Temperatur im Kamin und an den Wänden zu messen. Zudem wurde ein Schornsteinfeger hinzugezogen, der die Glutreste aus dem Kamin entfernte.



Im Einsatz waren laut Hammerl von der Feuerwehr Pöttmes das Mehrzweckfahrzeug, das Hilfeleistunggslöschgruppenfahrzeug HLF20 und das Löschgruppenfahrzeug LF16/12 sowie die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und eine Streife der Aichacher Polizei.