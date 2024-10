Gemeinderat will schnell wieder Leben in den Ratsstuben

Ein weiteres Sorgenkind für den Gemeinderat sind neben dem Volksfest derzeit die Ratsstuben. Seit Jahresanfang steht das Lokal am Marktplatz leer. Der damalige Wirt hatte die Gastronomie zum Erschrecken aller Beteiligten ohne Vorwarnung zugemacht. Die Gemeinde sucht nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Nun bat Thomas Huber (BB) in der Sitzung darum, hier schnellstmöglich tätig zu werden. Viel zu lange sei hier zugewartet und gezögert worden. Bekannte Mängel hätten in der Zwischenzeit längst beseitigt werden können.

