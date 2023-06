Geplante Windräder bei Ebenried treiben Zuhörer der Bürgerversammlung um

Plus Die geplanten Windräder sowie der vorgesehene Mobilfunkmast gehörten zu den Themen der Bürgerversammlung in Ebenried. Außerdem ging es um Schützenliesl Coletta Möritz.

Großes Interesse herrschte bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Ebenried am Montagabend. 36 Bürger und Bürgerinnen, ein Ortssprecher und drei Gemeinderatsmitglieder waren zum Kirchenwirt gekommen. Vor allem die geplanten Windkraftanlagen im Ebenrieder Forst sorgten für Gesprächsbedarf.

Ein Zuhörer gab zu bedenken, ob es sinnvoll sei, gesunden Wald dafür zu opfern. Außerdem merkte er an, dass zwölf geschützte Vogelarten im Ebenrieder Forst beheimatet seien. Bürgermeister Mirko Ketz erläuterte, dass diese Aspekte bei der Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Landratsamt abgeklärt würden.