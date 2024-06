Geplanter Radweg bei Pöttmes-Osterzhausen: So geht es weiter

Plus Zum Ausbau der Staatsstraße 2047 bei Osterzhausen laufen die Planungen. Auch ein Radweg soll entstehen. Nun beriet ein Ausschuss des Gemeinderats über das weitere Vorgehen.

Derzeit laufen die Planungen zum Ausbau der Staatsstraße 2047 im Bereich des Pöttmeser Ortsteils Osterzhausen. Im Zuge dessen soll ein Geh- und Radweg entstehen. Im Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss ging es um den aktuellen Stand des Projekts und darum, wie und an welchen Stellen Osterzhausen künftig an die ST2047 angebunden sein soll.

Das Gesamtprojekt, der Ausbau der sanierungsbedürftigen ST2047 zwischen Axtbrunn ( Petersdorf) und Baar sowie der Bau eines Radwegs am berüchtigten "Posteig", gestaltet sich weiterhin überaus schwierig. Die Verkehrsdichte auf der Staatsstraße reicht gemäß den Kriterien des Freistaats nicht aus, um einen Vollausbau zu rechtfertigen. Topografie und Platzverhältnisse lassen auf der Strecke kaum einen Radweg zu. Eine Umleitung des Radverkehrs über verkehrsärmere Straßen hätte bis zu fünf Kilometer Umweg für Radlerinnen und Radler zur Folge.