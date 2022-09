Pöttmes/Gersthofen

12:00 Uhr

Pöttmeser Boxer bestreitet ersten Profi-Kampf seiner Karriere

Isuf Kelmendi aus Pöttmes trainiert seit drei Jahren für seinen ersten Profikampf. Am Samstag trifft er in Gersthofen auf den Serben Aleksandar Nikolic.

Plus Isuf Kelmendi aus Pöttmes tritt bei der Boxnacht in Gersthofen gegen einen 17 Jahre älteren Gegner an. Der 20-Jährige glaubt fest an den Sieg und hat ein großes Ziel.

Drei Jahre lang hat Isuf Kelmendi auf diesen Tag hingearbeitet. Am Samstag, 24. September, ist es so weit: Der Pöttmeser bestreitet bei der Fight Night in Gersthofen den ersten Boxkampf seiner Karriere. Der 20-Jährige will in diesem Profi-Kampf im Halbschwergewicht, der bestenfalls über zwölf Runden geht, alles abrufen, was er in den vergangenen Monaten gelernt hat. Und: Er will am Ende seine Hand oben sehen und als Sieger aus dem Ring steigen. Sein Gegner ist 17 Jahre älter als er.

