Pöttmes-Gundelsdorf/Augsburg

06:00 Uhr

Prozess: Streit unter Kollegen mit dem Messer ausgetragen

Wegen versuchten Totschlags in einer Arbeiterunterkunft im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf steht ein 58-Jähriger in Augsburg vor Gericht. Hier mit seinem Verteidiger Rechtsanwalt Jörg Seubert.

Plus Vor dem Augsburger Landgericht muss sich ein 58-jähriger Bauarbeiter wegen versuchten Totschlags in einer Arbeiterunterkunft im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf verantworten. Vorerst sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Von Michael Siegel

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf ein Großaufgebot an Polizei und Sanitätern einfindet. Am Abend des 18. Septembers 2023 war genau dies der Fall. Grund: ein Kapitalverbrechen, versuchter Totschlag in einer Arbeiterunterkunft. Eben deswegen muss sich jetzt ein 58 Jahre alter Angeklagter vor dem Augsburger Landgericht verantworten, der einen Arbeitskollegen mit einem Messer schwer verletzt hatte. Allein glücklichen Zufällen sei es zu verdanken gewesen, dass der Angreifer dem Geschädigten keine lebensgefährlichen Wunden zugefügt hatte, stellten die Ermittler fest. Der erste Verhandlungstag am Donnerstag war schon nach wenigen Minuten wieder beendet. Das Verlesen der Anklageschrift war der einzige Tagesordnungspunkt. Für den nächsten Sitzungstag hat Verteidiger Jörg Seubert eine Einlassung seines Mandanten, des Angeklagten, angekündigt.

Seit August 2023 waren die beiden Kontrahenten bei einer Pöttmeser Baufirma angestellt, führte Staatsanwalt Stefan Hauke in der Anklageschrift einleitend aus. Der angeklagte 58-Jährige fungierte als Vorarbeiter, sein polnischer Landsmann anfangs als einfacher Arbeiter. Offenbar stimmt die Chemie zwischen den beiden Männern nicht ganz. Mehrfach, so erbrachten es die Ermittlungen, habe es Beleidigungen seitens des Älteren gegenüber dem jüngeren Kollegen gegeben. Beide Männer hatten in einem Gundelsdorfer Wohnhaus, das erst kurz zuvor umgewidmet worden war, Arbeiterzimmer bewohnt.

