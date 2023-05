Pöttmes-Gundelsdorf

12:00 Uhr

Die Dorfgemeinschaft Gundelsdorf bäckt ihr eigenes Brot

Plus Auf dem neuen Dorfplatz steht jetzt ein Brotbackofen. Die Gundelsdorfer feiern die Einweihung mit einem großen Fest. Was macht jetzt der örtliche Bäcker?

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Der Dorfplatz in Gundelsdorf ist um eine Attraktion reicher: Am Samstag feierte die Dorfgemeinschaft die Einweihung des neuen Brotbackofens. Dieser wurde selbstverständlich auch angeheizt. In Zukunft soll der neue Ofen öfter in Betrieb sein.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Platz, um gemeinsam Zeit zu verbringen oder einfach zur Ruhe zu kommen: Das ist der neu gestaltete Dorfplatz in Gundelsdorf. Dort laden Bänke zum Verweilen ein, für die Kleinsten gibt es einen Spielplatz mit Sandkasten.

