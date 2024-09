In Pöttmeser Kitas gibt es noch wenige freie Plätze

In den Kinderkrippen, Kindergärten und im Hort im Markt Pöttmes gibt es noch wenige freie Plätze. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) im Marktgemeinderat mit. „Wir gehen aber aufgrund unserer Erfahrungen davon aus, dass die noch weggehen.“ Nach wie vor ist eine Gruppe vorübergehend in der Turnhalle des Kinderhauses Spatzennest untergebracht. Ketz machte deutlich, dass die Gemeinde derzeit keinen Sinn darin sehe, noch eine weitere neue Einrichtung aufzumachen. Die Geburtenzahlen gingen zurück, machte Ketz deutlich. „Das heißt aber nicht, dass die Betreuungszahlen sinken.“ Die Gemeinde verzeichne weiterhin viel Zuzug, der sich allerdings nicht planen lasse. Im Hort gibt es nach aktuellem Stand vier freie Plätze. Ketz zeigte sich froh über die Offene Ganztagsbetreuung an der Schule: Hierfür gebe es über 30 Anmeldungen. Müssten diese Kinder alle im Hort betreut werden, gäbe es hier eine lange Warteliste, so Ketz. (nsi)

Nicole Simüller