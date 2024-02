Marktjubiläum und Kritik an der "Ampel" beim Faschingsumzug in Pöttmes

Erstmals nach vier Jahren zieht wieder ein Faschingsumzug durch Pöttmes. Tausende sind dabei. Auf einigen Wagen gibt es Kritik an der Bundesregierung.

Vier lange Jahre mussten Faschingsbegeisterte in Pöttmes warten, jetzt konnte der Faschingsumzug wieder durch die Marktgemeinde ziehen. Der Pöttmeser Verkehrs- und Verschönerungsverein unter der Führung von Vorsitzendem Hans Liebhart hat das Spektakel wieder auf die Beine gestellt. Tausende Menschen säumten die Straßen. Liebhart zieht zufrieden Bilanz: "Es war ein schöner, friedlicher Umzug."

Der organisatorische Aufwand lag Liebhart dieses Jahr schwer auf der Seele. Die schier überbordenden Auflagen und Vorschriften, die seit Kurzem gelten, führten nicht nur zu enormem Arbeitsaufwand, sondern zudem für zahlreiche Kosten, die der Verein aufbringen muss. Unter anderem Security und Rotes Kreuz müssen bezahlt werden. „Dabei ist der Verkauf der Festabzeichen am Straßenrand die einzige Einnahmequelle“, erklärte Liebhart. Dies sei in seinen Augen für so einen kleinen Verein nur schwer zu stemmen, so der Vorsitzende. Jetzt aber ist er erst einmal froh und erleichtert, dass alles gut über die Bühne gegangen ist.

Kaum ein Durchkommen mehr in Pöttmes

Das Wetter ist einigermaßen gnädig, der leichte Nieselregen hört rechtzeitig auf. So tummeln sich viele Narren und Närrinnen entlang der Route, um den bunt geschmückten Faschingswagen und fantasievoll verkleideten Fußgruppen zujubeln zu können. Ein Durchkommen ist kaum möglich.

Der Startschuss fällt bereits mittags mit einem Aufwärmprogramm am Volksfestplatz. Dort können sich die Gäste mit Brotzeit und Getränken stärken und dabei die Auftritte der Tänzer und Tänzerinnen der Schrobenhausener Faschingsgarde Schromlachia und der Euphoria aus Weidorf bewundern.

Pünktlich um 14.14 Uhr setzt sich dann der Gaudiwurm in Bewegung und macht seine Runde durch die Marktgemeinde. Vom Volksfestplatz geht es über die Von-Gumppenberg-Straße zum Kirchplatz und über die Marktstraße und die Schrobenhausener Straße zurück zum Volksfestplatz. Damit die Fußgruppen nicht komplett durch die wummernde Musik aus den Lautsprecherboxen der größeren Gefährte übertönt werden, marschieren sie in diesem Jahr vorneweg.

Pöttmeser Bürgermeister als "Kaiserbier"

Selbstverständlich eröffnet der Wagen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins die Parade. Im Anschluss folgen die Faschingsgarden mit den Prinzenpaaren. Standesgemäß als Pöttmeser Kaiserbier verkleidet, begleitet der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz den Umzug.





Unzählige Gruppen aus dem Pöttmeser Umfeld, aber auch bis aus dem Schrobenhausener Land haben sich auf den Weg gemacht, um dabei zu sein. Bunt maskierte Fußgruppen und imposante Faschingswagen sind zu sehen. Laute Beats aus den Lautsprechern animieren die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Mitfeiern und Mittanzen. Ein Thema ist dabei naturgemäß die anstehende 700-Jahr-Feier zur Marktrechtsverleihung an den Markt Pöttmes.

Bundesregierung bekommt beim Faschingsumzug ihr Fett weg

Bei überraschend vielen Wagen bekommt die derzeitige Regierung ihr Fett weg. Kritisiert werden unter anderem die Legalisierung von Cannabis und das Bürgergeld. Die „Ampel“ ist wiederholt Ziel von Kritik der teilnehmenden Gruppen. Aber auch rhythmisch tanzende Dinosaurier in Anspielung auf das bevorstehende Jubiläum erfreuen die Zuschauer und Zuschauerinnen. Im Anschluss an den gut besuchten Umzug feierten die Gäste noch fröhlich und ausgelassen beim Faschingstreiben am Volksfestplatz. Organisator Hans Liebhart zeigt sich recht zufrieden mit der Teilnehmerzahl, und war froh, dass der Umzug ohne größere Zwischenfälle vonstattenging.