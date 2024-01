Pöttmes

Mit dem Neujahrsempfang startet Pöttmes ins Jubiläumsjahr

Plus Die Marktgemeinde Pöttmes feiert 700 Jahre Marktrecht. Der Neujahrsempfang ist der Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen. Zum Jubiläum gibt es etwas Besonderes.

Von Inge von Wenczowski

Trotz der ungünstigen Wetterlage und teils glatten Straßen füllte sich beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Pöttmes der Saal im "Da Vinci e Michaela" am Sonntagabend rasch: Eingeladen waren vor allem die Vertreter und Vertreterinnen der vielen Vereine, ehrenamtlich Tätige aus dem Gemeindebereich sowie einige Ehrengäste.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung hatte der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz eine Überraschung für die Anwesenden parat. Der Neujahrsempfang markierte den Startschuss in die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Verleihung des Marktrechtes an Heinrich von Gumppenberg durch Kaiser Ludwig den Bayern vor 700 Jahren. Um diesem für Pöttmes wichtigen Punkt in der Geschichte die gebührende Aufmerksamkeit zu geben, wird es im Jahr 2024 eine Reihe von Veranstaltungen unter Federführung von Marktmeisterin Carmen Koller geben.

