Feiern nach Corona: So ist das Volksfest-Wochenende gelaufen

Der Markt Pöttmes hat ein gelungenes, langes Festwochenende hinter sich. Von Mittwochabend an lief erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Pöttmeser Volksfest. Und es kam gut an bei den Besucherinnen und Besuchern. Die Bilanz fällt positiv aus.