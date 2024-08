Oldtimertreffen in Pöttmes fällt heuer aus

Der erste Sonntag im September ist für Liebhaberinnen und Liebhaber alter Autos, Motorräder und Traktoren ein fixer Termin. Denn dann findet in Pöttmes normalerweise das alljährliche Oldtimertreffen statt. Doch daraus wird heuer nichts. Die Veranstalter, die Oldtimerfreunde Pöttmes, haben das Treffen abgesagt.

Werner Schlaegel, Gründungsvorsitzender des Vereins, nennt auf Anfrage dafür als Grund zum einen fehlendes Personal, zum anderen die immer höheren Auflagen. Die Auflagen würden immer umfangreicher, „jedes Jahr kommt noch etwas Neues dazu“. Das mache die Organisation enorm aufwändig.

Pöttmeser Oldtimerfreunden fehlen die nötigen Helfer

Hinzu komme, dass der Verein in diesem Jahr nicht die nötige Zahl an Helferinnen und Helfern zusammenbringe. Der Andrang beim Oldtimertreffen und dem dazugehörigen Teilemarkt war in den vergangenen Jahren immer größer geworden. So groß, dass sogar die Jahrgänge der präsentierten Fahrzeuge eingeschränkt werden mussten. Der Ansturm wollte bewältigt werden, zumal das Oldtimertreffen stets auf dem Marktplatz und den angrenzenden Grundstücken stattfand – 1998 zum ersten Mal.

Schlaegel sagt: „Alle Hinterhöfe sind belegt. An jeder Kreuzung, an jeder Hofeinfahrt müssen Einweiser stehen.“ Deren Kommunikation untereinander müsse stimmen, um die vielen Fahrerinnen und Fahrer gezielt anleiten und ihnen korrekte Informationen geben zu können, wo noch Plätze frei sind. Weil die Zahl der verfügbaren Helfer nicht ausgereicht hätte, entschloss sich der Verein zur Absage. Er wird von Thomas Brucklacher, dem zweiten Vorsitzenden, geführt, seit Arthur Königsdorfer im Januar dieses Jahres als Vorsitzender zurückgetreten war.

Oldtimerfreunde wollen 2025 eine Neuauflage versuchen

Schlaegel ist anzuhören, dass er die Absage der Veranstaltung bedauert: „Es zeichnet sich ab, dass das Wetter gut wird. Der Marktplatz wäre sicher wieder komplett voll gewesen.“ Der erste Sonntag im September habe sich als Veranstaltungstermin bewährt, weil an dem Wochenende meist sonst nicht viel los sei.

Schlaegel zufolge wollen die 2006 gegründeten Oldtimerfreunde aber einen neuen Anlauf im nächsten Jahr unternehmen: „Wir haben es nächstes Jahr schon wieder vor.“