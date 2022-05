Pöttmes-Osterzhausen

06:15 Uhr

Bei Bürgerversammlung bemängeln Osterzhausener Straßen und Feldwege

Plus Der Zustand der Feldwege, die Verkehrssituation an der Oberen Straße, Mobilfunk und Windkraft waren Themen bei der Bürgerversammlung in Osterzhausen. 50 Zuhörer kamen.

Von Inge von Wenczowski

Vor allem die Situation an Straßen und Feldwegen, aber auch Windkraft und Mobilfunk kamen bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen zur Sprache. 47 Zuhörer und Zuhörerinnen, drei Gemeinderatsmitglieder sowie der Ortssprecher nahmen an der Bürgerversammlung im Pfarrheim von Osterzhausen teil. Nachdem Bürgermeister Mirko Ketz seinen Vortrag beendet hatte, brachten die Anwesenden ihre Anliegen vor.

